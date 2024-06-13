Беспилотник ВСУ уничтожили над Белгородской областью Минобороны РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотный летательный аппарат ВСУ над Белогородской областью, информирует пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атаку предотвратили в 22:10 мск.

В 22:10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — следует из текста заявления.

Ранее Минобороны РФ передавало, что дежурными средствами ПВО четыре беспилотника Вооруженных сил Украины уничтожено над российской территорией в ночь на четверг, 13 июня. Так, три дрона сбито в небе над Ярославской областью и еще один БПЛА — над Владимирской.

До этого ВСУ ударили беспилотниками по приграничным районам Курской области. Как пояснил врио губернатора региона Алексей Смирнов, при атаке были повреждены два административных здания в городе Судже и поселке Коренево. В результате инцидента никто не пострадал, констатировал он.

Накануне вечером режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов был введен на территории Воронежской области. Губернатор региона Александр Гусев предупредил, что силы противовоздушной обороны были приведены в боеготовность.