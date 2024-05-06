В Челябинске Ленинский районный суд встал на сторону заявительницы, которая требовала 300 тысяч рублей компенсации от кафе, где на нее свалилась оконная рама, передает пресс-служба суда. Женщина в 2023 году, будучи беременной, пришла в заведение, сделала заказ и попыталась открыть окно, которое в итоге свалилось на нее. 

[Истец] пришла   в ресторан, села  у  окна,  заказала еду,  было  жарко, поэтому  приоткрыла  раздвижное   окно, стала  ожидать  заказ. Неожиданно на нее упала оконная рама, ударив ее по голове  и спине,  придавив   к столу   лицом.  Она испытал шок, ей помогли посетители ресторана, которые   являются   свидетелями происшествия в ресторане, — сообщили в суде.

В тот же день пострадавшая обратилась в травмпункт. У нее на теле зафиксировали кровоподтеки и синяки. Администрация кафе не захотела добровольно выплачивать девушке компенсацию и обвинила ее в нарушении правил посещения заведения.

Виновником  происшествия  является истец,  которая самостоятельно   открыла створку  окна, сделав  это неправильно, хотя  в силу  правил  посещения  ресторана  она должна была обратиться  к официанту  и попросить  его открыть.  Кроме того,   в ресторане   установлены   Правила   посещения, в соответствии  с  которыми   гостям  ресторана   запрещено открывать/закрывать окна  жалюзи, шторы, — огласили позицию ответчика в суде.

Ранее в Омске в одном из ресторанов быстрого питания мужчина ударил пьяную женщину, которая взяла за голову ребенка, который сидел рядом с ним. Инцидент случился в торговом центре «Амурский». Женщина явилась в ресторан, сделала заказ и достала бутылку водки. Дети просили ее не пить, но она не обратила на это внимание. Когда опьянела, начала досаждать окружающим неуместными расспросами. После удара за ней приехала скорая, а детей из торгового центра забрал отец.