Беременную челябинку придавило окном в кафе и теперь она получит 300 тысяч Суд потребовал заплатить пострадавшей в кафе челябинке 300 тысяч

В Челябинске Ленинский районный суд встал на сторону заявительницы, которая требовала 300 тысяч рублей компенсации от кафе, где на нее свалилась оконная рама, передает пресс-служба суда. Женщина в 2023 году, будучи беременной, пришла в заведение, сделала заказ и попыталась открыть окно, которое в итоге свалилось на нее.

[Истец] пришла в ресторан, села у окна, заказала еду, было жарко, поэтому приоткрыла раздвижное окно, стала ожидать заказ. Неожиданно на нее упала оконная рама, ударив ее по голове и спине, придавив к столу лицом. Она испытал шок, ей помогли посетители ресторана, которые являются свидетелями происшествия в ресторане, — сообщили в суде.

В тот же день пострадавшая обратилась в травмпункт. У нее на теле зафиксировали кровоподтеки и синяки. Администрация кафе не захотела добровольно выплачивать девушке компенсацию и обвинила ее в нарушении правил посещения заведения.

Виновником происшествия является истец, которая самостоятельно открыла створку окна, сделав это неправильно, хотя в силу правил посещения ресторана она должна была обратиться к официанту и попросить его открыть. Кроме того, в ресторане установлены Правила посещения, в соответствии с которыми гостям ресторана запрещено открывать/закрывать окна жалюзи, шторы, — огласили позицию ответчика в суде.

Ранее в Омске в одном из ресторанов быстрого питания мужчина ударил пьяную женщину, которая взяла за голову ребенка, который сидел рядом с ним. Инцидент случился в торговом центре «Амурский». Женщина явилась в ресторан, сделала заказ и достала бутылку водки. Дети просили ее не пить, но она не обратила на это внимание. Когда опьянела, начала досаждать окружающим неуместными расспросами. После удара за ней приехала скорая, а детей из торгового центра забрал отец.