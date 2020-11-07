Беременная женщина с коронавирусом умерла в магаданской больнице

https://static.news.ru/photo/6e362970-20c8-11eb-9e97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Беременная женщина, у которой был обнаружен коронавирус, умерла несмотря на усилия врачей, сообщила главный внештатный инфекционист Магаданской области Елена Кузьменко.

По её словам, 34-летняя россиянка была госпитализирована две недели назад из посёлка Ола в Магаданский инфекционный госпиталь № 2. Лечение препаратами было ограничено из-за беременности, что осложнило лечение. Через некоторые время врачи зафиксировали осложнение в виде дыхательной недостаточности.

Для спасения пациентки и её ребёнка было принято решение провести операцию кесарева сечения. Она прошла 3 ноября.

Родилась девочка в удовлетворительном состоянии, с умеренными признаками недоношенности, — рассказала Кузьменко.

Вскоре у женщины развилась полиорганная недостаточность, и 6 ноября она скончалась.

В настоящее время следственные органы СУ СК РФ по Магаданской области проводят доследственную процессуальную проверку, передаёт MagadanMedia.

Ранее NEWS.ru писал, что данные американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) свидетельствуют о частых летальных исходах среди беременных женщин, заразившихся коронавирусом. Статистика, которую собирали с 22 января по 3 октября 2020 года, говорит о том, что смертность среди данной категории женщин в два раза выше, чем среди других женщин-пациентов.