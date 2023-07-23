Беременная женщина пострадала после наезда самокатчика в Сочи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Беременная женщина пострадала при наезде электросамоката в Сочи, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Сочи. Согласно данным правоохранителей, все произошло на улице Воровского 18 июля.

Судя по опубликованным кадрам, за рулем средства индивидуальной мобильности водитель ехал вместе с пассажиром. По предварительным данным, мужчина, управлявший самокатом, совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть по пешеходному переходу. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Санкт-Петербурге первоклассник попал в больницу с множественными травмами после того, как его сбили на электросамокате. Инцидент произошел 20 июля на улице Маршала Захарова в Красносельском районе города на Неве.

Ребенок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести. Врачи диагностировали у мальчика закрытую черепно-мозговую травму, ушибленную рану щеки, а также сотрясение головного мозга. Наезд совершил 19-летний молодой человек, взявший самокат в аренду. При этом ранее он уже привлекался к ответственности за езду на автомобиле без страховки.

Также 17 июля стало известно, что Сотрудница МГУ сбила пятилетнего ребенка на электросамокате в московском парке «Музеон». Девочку госпитализировали с травмами.