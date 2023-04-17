Берега Сахалина усеяло тоннами рыбы На берег Сахалина выбросило тонны мойвы

Тонны живой рыбы выбросило на берег в Томаринском районе Сахалинской области. Кадры с береговой линии засняли очевидцы, которые опубликовало в своем Telegram-канале Всероссийское объединение экоактивистов «Нам здесь жить!».

По словам местных жителей, к месту выброса мойвы приехали жители области. Они продают рыбу по 10 рублей за килограмм, однако рыбы там настолько много, что это вряд ли поможет очистить берег, считает один из очевидцев.

Часть мойвы уносит в море волнами, а другая часть остается гнить под солнцем там, где вода до нее не достает, в результате чего образовался стойкий запах мертвой рыбы.

Администрация пообещала очистить берег от рыбы в ближайшее время. Кроме того, на пляжах теперь будут периодически появляться представители природоохранной прокуратуры и полиции с целью поймать перекупщиков.

Ранее сотрудники МЧС на Сахалине спасли сивуча. Животное вынырнуло из воды на лед, но полынья замерзла, и сивуч оказался в ловушке — путь в воду был закрыт.

На острове Диксон 3 сентября 2023 года спасли белого медведя, которого нашли с ножевыми и огнестрельными ранениями. Животное перенаправили в Москву, в его теле обнаружили около 50 следов от картечи. По одной из версии, на медведя напали браконьеры. По словам директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, у животного также отказали задние лапы.