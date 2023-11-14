Бензовоз перевернулся на Приморском шоссе под Калининградом

Фото: 39.mchs.gov.ru

Бензовоз перевернулся на Приморском шоссе в Зеленоградском районе Калининградской области, произошел разлив топлива, сообщает Telegram-канал Amber Mash. По данным канала, топливное пятно растянулось на полтора десятка метров.

Машину занесло недалеко от ЛЭП в виде волка Забиваки. Топливное пятно растянулось на полтора десятка метров. Водителю Андрею повезло, что выжил. Пока что он задержан, — отмечается в сообщении.

Канал пишет, что трасса перекрыта в направлении Калининграда. В деле разбирается полиция. Пресс-служба УМВД по региону уточняет, что 39-летний водитель, по предварительным данным, уснул за рулем, допустив наезд на дорожное ограждение, из-за чего автоцистерна опрокинулась. ДТП произошло 14 ноября сразу после полуночи. На месте аварии автодорогу перекрыли, со стороны Светлогорска организовали объезд. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия, а сотрудники МЧС занимаются ликвидацией разлива топлива.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе на трассе Кемерово — Новокузнецк столкнулись грузовик с бензовозом, в результате чего последний вспыхнул. Пожарным удалось потушить возгорание, суммарно на это ушло более пяти часов. Пострадавших нет. Движение автомобилей на данном участке трассы временно перекрывалось. В Сети появились кадры с места происшествия.