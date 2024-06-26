Белым медведям в Новосибирский зоопарк установили кондиционеры

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Руководство Новосибирского зоопарка установило кондиционеры в вольер к белым медведям из-за аномальной жары в городе, пишет «МК в Новосибирске». Сотрудники организации также активно поливают помещения для животных.

Согласно имеющимся сведениям, для поддержания комфортного уровня жизни медведей время их вечернего кормления было сдвинуто на несколько часов. Кроме того, в вольерах разместили ледогенераторы.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова ранее показала кадры с камышовым котом Заури. На них животное наслаждалось солнцем и гуляло по жилищу, окруженному зеленью.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова некоторое время назад предложила сделать белого медведя инструментом дипломатии по аналогии с действиями Китая в отношении панд. Она добавила, что эта инициатива обсуждалась с президентом РФ Владимиром Путиным.

Экипаж российского атомного ледокола «Ямал» прежде запечатлел на камеру игры белых медведей в районе Обской губы в Карском море. Животные наваливались на глыбы льда и кувыркались в снегу.