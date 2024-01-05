«Белый шлейф»: жительница Новороссийска рассказала о взрыве в городе Жительница Новороссийска: белый шлейф появился в небе над городом после взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Звук от взрыва, раздавшегося в Новороссийске 4 января, был очень громким и жутким, рассказала в разговоре с «360» одна из местных жительниц. По словам собеседницы телеканала, сначала в небе раздался звук, после которого появился «белый шлейф».

Женщина сообщила, что услышала взрыв, когда собиралась выходить из дома, чтобы погулять с собакой. По ее словам, вибрация от него была настолько сильной, что в квартире «кресло затряслось». Она добавила, что взрыв, вероятнее всего, раздался за пределами города, поскольку «осколков нигде нет».

Очевидица отметила, что у машин после взрыва массово сработали сигнализации. Местная жительница вспомнила, что за 10 минут до происшествия в городе начались проблемы с интернетом.

О взрыве, прогремевшем в районе Новороссийска в Краснодарском крае, стало известно 4 января. Сообщалось, что в городе, по предварительным данным, сработала система ПВО. Местные жители рассказали, что после взрыва в их домах затряслись окна.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили десять украинских ракет над Крымом. В Министерстве обороны РФ отметили, что попытка атаковать полуостров была пресечена около 17:20 мск.