Белый медвежонок пришёл к людям на севере Красноярского края

На севере Красноярского края в посёлок Диксон к людям вышел белый медвежонок. Как оказалось, малыш потерял маму и теперь несколько дней сидит на одном месте. Об этом «МК в Красноярске» рассказал директор зоопарка «Роев Ручей» Андрей Горбань.

Ну вот, как в мультике. Медвежонок ищет маму. Третий день сидит на одном месте, почти не отходит. Ухоженный, пока толстенький. Вот только мама уже, похоже, не придёт. Бросить двухлетку не должна, значит что-то случилось, — отмечает директор зоопарка.

При этом за эти несколько дней медвежонок так ничего и не ел. Пока что проблем не будет, однако позже это может привести к плачевным последствиям, пояснил Горбань.

По его словам, возраст медвежонка небольшой, поэтому самостоятельно охотиться он не может. Через некоторое время он просто обессилит и не сможет никуда уйти и просто умрёт. А если прибьётся к какой-нибудь помойке, то вообще никуда не уйдёт, и в будущем будет проявлять агрессию.

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