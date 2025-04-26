Белоусов наблюдал за освобождением Горналя онлайн Военкор Коц: Белоусов наблюдал за освобождением Горналя из командного пункта

Фото: Вадим Савицкий/РИА Новсоти

Андрей Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов наблюдал за освобождением населенного пункта Горналь в Курской области от военных ВСУ в режиме онлайн, рассказал военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале. По его словам, глава оборонного ведомства находился в одном из командных пунктов.

По моим данным, вчера во время поднятия российского флага над последним освобожденным от ВСУ населенным пунктом министр обороны Андрей Белоусов находился на командном пункте группировки «Курск», — написал Коц.

Ранее сообщалось, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президент РФ Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от контингента ВСУ. Украинские войска были полностью выбиты из приграничного региона.

Герасимов рассказал, что Украина провалила план по созданию в Курской области стратегического плацдарма для срыва наступления ВС РФ на Донбассе. По словам начальника Генштаба, самая активная фаза операции началась 6 марта. Сейчас российские бойцы ищут солдат ВСУ, которые еще могут скрываться в жилых домах.

Глава Генштаба также сообщил, что ВСУ потеряли в боях на территории Курской области более 76 тысяч солдат убитыми и ранеными. По словам Герасимова, был выбит состав первоначальной украинской группировки и даже больше. Кроме того, ВС РФ в ходе боев за регион уничтожили больше 7,7 тысяч единиц вражеской военной техники.