Белоруссия ждет новые прямые рейсы из России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белоруссия заинтересована в увеличении числа прямых авиарейсов с российскими городами с целью развития туризма, передает ТАСС со ссылкой на чрезвычайного и полномочного посла Белоруссии в России Дмитрия Крутого. Посол отметил, что такие прямые рейсы должны иметь содержательное наполнение.

Крутой предположил, что такие рейсы будут пользоваться популярностью у бизнесменов и компаний, деятельность которых связана с данными регионами. Однако основной акцент делается на развитии туризма, включая военно-патриотический и экологический туризм. Крутой также подчеркнул, что многие российские регионы субсидируют билеты для туристов.

В настоящее время уже существуют прямые авиасообщения между Белоруссией и несколькими российскими городами с населением менее 1 миллиона человек, такими как Калуга, Псков и Череповец. Эти рейсы были организованы по инициативе местных властей при поддержке субсидий с российской стороны.

Посол также выразил надежду на открытие прямых авиарейсов между Белоруссией и всеми российскими городами-миллионниками. Также рассматривается вопрос о возможности открытия рейсов из Минска во Владивосток и Хабаровск, однако подчеркивается, что без государственной поддержки запуск таких рейсов будет затруднен из-за больших расстояний.

Ранее гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил о планах компании выполнять рейсы на китайский остров Хайнань. По его словам, продажа билетов может открыться уже в текущем году.