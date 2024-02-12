Белоруса задержали в Воронеже за поджог подстанции в Туле по заданию Киева Белоруса задержали в Воронеже за поджог подстанции в Туле по заданию СБУ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Воронеже задержали гражданина Белоруссии, устроившего поджог тяговой электроподстанции в Туле по заданию украинских спецслужб, сообщил Центр общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело, уроженцу бывшей советской республики грозит до 20 лет лишения свободы, передает ТАСС

ФСБ РФ в Воронеже задержан гражданин Республики Беларусь, 1998 г.р., причастный к поджогу 6 февраля 2024 года в Туле тяговой электроподстанции АО «Тульские городские электросети» по заданию украинских спецслужб, — сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, задержанный ранее был судим за хулиганство с применением оружия и взрывчатых либо горючих веществ. Силовики установили, что после отбытия наказания в Белоруссии в январе 2024 года мужчина установил контакт с сотрудником украинских спецслужб по имени Юрий, на которого вышел через гражданина Украины Отари Данько, проживающего в Харькове, который был неоднократно судим за кражи в Москве.

Злоумышленник прибыл в Воронеж уже по новому заданию. Агент СБУ планировал поджоги на трансформаторной электроподстанции и насосной станции.

В ФСБ установили, что украинские спецслужбы завербовали белоруса для совершения за денежное вознаграждение терактов и диверсий на территории РФ. Опубликовано видео задержания.

Ранее сотрудники ФСБ задержали трех человек в Крыму, готовивших теракт в Симферополе по заданию СБУ. По данным российской спецслужбы, задержанные планировали подорвать автомобиль главы республики Сергея Аксенова.