Белгородскую область за сутки обстреляли почти 50 раз Гладков: ВСУ обстреляли территорию Белгородской области около 50 раз

Фото: МО Украины

ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 50 раз, рассказал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам обстрелам подверглись Белгородский, Борисовский, Волоконовский, Грайворонский, Краснояружский районы и Шебекинский городской округ. Пострадавших нет.

В Шебекинском городском округе по селу Новая Таволжанка выпущена одна противотанковая управляемая ракета и три минометных снаряда, также в селе с БПЛА сброшено два самодельных взрывных устройства. Пострадавших нет. В результате сброса взрывного устройства в одном частном домовладении произошло возгорание надворной постройки, которое было оперативно потушено, во втором домовладении выбиты окна, посечены фасад и забор, — написал он.

Утром 18 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ в регионе. По его словам, местные жители не пострадали. Губернатор также поблагодарил подразделения ПВО за работу. Пресс-служба Минобороны России информацию об уничтожении беспилотника подтвердила. В ведомстве уточнили, что был сбит БПЛА самолетного типа.

Накануне пресс-служба Минобороны России сообщила о ликвидации средствами ПВО украинского беспилотника в небе над Белгородской областью. По данным ведомства, дрон уничтожили около 15:30 мск.