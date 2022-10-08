Белгородскую область обстреляли в четвертый раз за день Гладков: ВСУ обстреляли хутор, села и город в Белгородской области

Фото: vvgladkov/t.me

Белгородская область

Под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали села, хутор Тополи и город Грайворон, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона отметил, что, по предварительным данным, среди мирных жителей пострадавших нет.

Есть разрушения в центре города, в том числе старый детский сад, который был закрыт. Место оцеплено. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет, — сообщил Гладков.

Губернатор добавил, что глава округа Геннадий Бондарев и оперативные службы находятся на месте. Кроме того, в Тополях повреждены два жилых дома. В одном выбиты окна, в другом разрушены несущая стена и кровля. В настоящее время на месте инцидента находятся глава поселения и оперативные службы.

За последние сутки регион уже четырежды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Утром Гладков сообщил о том, что украинская сторона нанесла удар по селу Бирюч Валуйского городского округа, в результате чего была ранена 16-летняя девушка.

Позднее глава региона заявил, что ВСУ атаковали село Тишанка Волоконовского района. Уточнялось, что осколки от взрывов повредили две легковых машины работников зернового предприятия.

Вечером стало известно, что обстрелу подверглась окраина города Шебекино. В результате атаки украинской армии были повреждены линии электропередачи. Гладков обратился к жителям близлежащих домов с просьбой покинуть свои жилища до устранения последствий обстрелов.