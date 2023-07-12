Белгородская область попала под массированный минометный обстрел Mash: пять населенных пунктов Белгородской области попали под минометный обстрел ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по Белгородской области, сообщает Telegram-канал Mash. По предварительной информации, под обстрелом оказались пять населенных пунктов приграничного Краснояружского района на западе региона.

В результате обстрела повреждена линия электропередачи. Как следствие, без электричества осталось село Графовка. Попадания также зафиксированы в населенных пунктах Демидовка, Репяховка, Старолесье и Прилесье. Информации о пострадавших не поступало. Власти региона обстрел пока не комментировали.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ нанесли удар по селу Журавлевка. Противник сбросил взрывное устройство с беспилотника, в результате чего сгорел трактор. Кроме того, под минометным огнем оказались села Богун-Городок и Казачье-Рудческое.

Обстрелу подвергся и Шебекинский городской округ. В связи с этим местные власти приняли решение отложить на неделю возвращение домой эвакуированных жителей Шебекино.