Вооруженные силы Украины предприняли попытку террористической атаки в Белгородской области в ночь на 26 марта, сообщило Министерство обороны России. Согласно данным ведомства, противник собирался ударить по объектам на территории РФ реактивной системой залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурные средства противовоздушной обороны своевременно среагировали, сбив в небе над регионом 13 снарядов.