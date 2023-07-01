Белгородское село попало под обстрел ВСУ Гладков: под обстрел ВСУ попало село Карабаново Валуйского городского округа

Фото: t.me/vvgladkov

Село Карабаново в Белгородской области попало под обстрел ВСУ, рассказал в Telegram глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, но повреждены частные дома. Накануне по региону нанесли 23 удара.

Сегодня под обстрел ВСУ попало село Карабаново Валуйского городского округа. По предварительным данным, пострадавших нет. Осколками снарядов повреждено четыре частных домовладения: выбиты окна, посечены фасады и кровля, а также заборы. Все оперативные и аварийные службы на месте, подомовой обход продолжается, — написал он.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ резко сократили интенсивность обстрелов региона. По его словам, 26 июня украинские силы нанесли семь ударов по Шебекинскому городскому округу области, днем ранее был зафиксирован запуск 91 снаряда.

До этого Гладков заявлял, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над селом Долгое Валуйского городского округа.

25 июня белгородский губернатор сообщал, что в Шебекино произошла атака на промышленное предприятие с помощью беспилотника. По его словам, дрон сбросил бомбу, после чего произошел пожар. Гладков подчеркнул, что в результате атаки пострадавших не было.