Белгородской области угрожает атака БПЛА Мэрия Белгорода объявила опасность БПЛА на территории области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Telegram-канале мэрии Белгорода предупредили об опасности БПЛА. Власти города призвали население сохранять бдительность.

РСЧС: Внимание! На всей территории Белгородской области опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны, — написала пресс-служба.

Ранее ВСУ нанесли удар по подстанции в селе Великая Знаменка Запорожской области. Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов уточнил, что в результате произошло возгорание, без электричества остались около тысячи абонентов. Никто не пострадал.

Кроме того, Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. Глава региона Вячеслав Гладков также сообщил о нападении дрона на движущийся автомобиль в селе Безымено. По информации губернатора, пострадали три человека. Кроме того, Яковлевский городской округ подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью шести беспилотных летательных аппаратов, в городе Строителе пострадали два человека. Женщина была ранена в ногу и руку, мужчина — в плечо.

Минобороны в свою очередь информировало, что в ночь на 25 июня дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией России перехвачены 30 беспилотников. Отмечается, что наибольшее число летательных аппаратов было ликвидировано над Белгородской областью — 29 дронов.