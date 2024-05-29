Белгородское село попало под удар дронов и обстрел ВСУ Гладков: ВСУ обстреляли и ударили БПЛА по селу Грузское в Белгородской области

Фото: МО Украины

Украинские вооруженные силы открыли огонь и ударили беспилотными летательными аппаратами по селу Грузское Борисовского района Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По предварительной оценке, при атаке никто не пострадал.

Село Грузское Борисовского района находится под обстрелом ВСУ и атакой дронов. По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал, — написал губернатор.

Как отметил Гладков, в ходе атаки в Грузском и в двух корпусах сельскохозяйственного предприятия одним из снарядов были повреждены линии газо- и электроснабжения. Кроме того, при сбросе взрывного устройства с БПЛА на площадке завода загорелся легковой автомобиль. В скором времени оперативные и аварийные службы приступят к ликвидации последствий обстрела.

Ранее Гладков сообщил об ударе украинских войск дронами-камикадзе по двум населенным пунктам в Белгородской области. Атаке подверглись Муром в Шебекинском и Пороз в Грайворонском городских округах. В обоих случаях обошлось без пострадавших, однако имеются повреждения построек.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о сбросе взрывных устройств на жилые дома в поселке Теткино Глушковского района. Там возникло несколько пожаров.