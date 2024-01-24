Белгородское село попало под новый обстрел ВСУ Гладков: ВСУ открыли огонь по селу Дорогощь в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Вооруженные силы Украины открыли огонь по селу Дорогощь Грайворонского городского округа, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, никто не пострадал, но повреждения получили два частных дома.

Под обстрел ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и одной хозпостройке. Подомовый обход территории будет проводиться в светлое время суток, — уточнил Гладков.

Накануне ВСУ атаковали хутор Лозовая Рудка в Белгородской области с применением дрона-камикадзе. По словам губернатора, беспилотник влетел в частный жилой дом. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать. Как уточнил глава региона, взрывом в доме были посечены стены, выбиты окна, а также повреждена линия электроснабжения.

До этого украинские военные с применением дрона-камикадзе атаковали белгородский хутор Балки в Шебекинском городском округе. Гладков сообщил, что в результате взрыва был поврежден один гражданский автомобиль. Среди мирных жителей никто не пострадал.

Ранее при атаке ВСУ на село Репяховка в Белгородской области пострадал мирный житель. В результате падения беспилотника и последующего взрыва мужчина получил контузию. Его доставили в центральную районную больницу.