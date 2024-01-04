Белгородским школьникам продлили новогодние каникулы Гладков: школьные каникулы в Белгородской области продлили до 19 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белгородской области продлили новогодние школьные каникулы, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, занятия в учебных заведениях начнутся после 19 января. Такое решение приняли во время внеочередного заседания оперативного штаба в связи с обстрелами региона со стороны Вооруженных сил Украины.

Докладываю, какие решения приняты: продлить срок школьных каникул с 9 по 19 января в следующих муниципалитетах: город Белгород, Белгородский, Краснояружский, Борисовский, Волоконовский районы, Грайворонский, Шебекинский, Валуйский, Яковлевский городские округа и два населенных пункта в Корочанском районе — Мелихово и Дальняя Игуменка, — написал Гладков.

Глава региона подчеркнул, работа детских садов в указанных районах будет осуществляться в режиме дежурных групп. Места в дошкольных учреждениях в первую очередь предоставят детям родителей, работающих на предприятиях непрерывного цикла. Гладков также рекомендовал техникумам и вузам временно перевести студентов на дистанционное обучение и при необходимости продлить каникулы.

Мэр Белгорода Валентин Демидов ранее сообщил, что в городе продлили приостановку работы крупных торговых центров из-за сохраняющейся угрозы обстрелов со стороны Украины. Он отметил, что ТЦ будут оставаться закрытыми еще по меньшей мере сутки.