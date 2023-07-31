Белгородским чиновникам запретили говорить о нехватке денег Гладков запретил белгородским чиновникам оправдывать проблемы в регионе отсутствием денег

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Вячеслав Гладков

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков запретил подчиненным оправдывать отсутствием денежных средств проблемы с инфраструктурой в регионе. На совещании, запись которого опубликовал сам губернатор, он, в частности, указал на отсутствие дорог и коммунальных сетей в Старом Осколе. Мэр города Андрей Чесноков утверждал, что в бюджете под это не были заложены финансы.

Что вы там написали, к сожалению, там было написано немножко по-другому, а точнее, что Старооскольский округ подавал заявку, денег область не дала, значит, строить не будем. Поэтому если кто-то еще раз так ответит, это будет последний день работы, — сказал Гладков.

Ранее стало известно, что власти Белгородской области отказались ремонтировать элитные дома, пострадавшие в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Соответствующее решение поддержал и Вячеслав Гладков. По его мнению, приоритет необходимо отдавать людям с небольшим доходом, которые сами восстановить жилье не смогут, а роскошные дома с бассейнами должны ремонтировать их владельцы. В связи с этим, как заявлял глава администрации Белгородского района Владимир Перцев, соответствующие объекты сняли с ответственности Министерства ЖКХ.