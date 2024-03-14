Белгородский оперштаб развеял слухи о ДРГ на машине с красным крестом Белгородский оперштаб назвал фейком данные о ДРГ на Land Cruiser в регионе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Информация о поиске украинских диверсантов, которые на автомобиле Land Cruiser 200 с логотипом Красного Креста передвигаются по Белгородской области, является фейковой, сообщает региональный оперштаб. По его данным, такую информацию распространяет противник с целью посеять панику среди мирного населения.

В соцсетях распространяется фейковая информация о том, что в Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с логотипом Красного Креста, на котором якобы передвигаются украинские диверсанты. Это фейк! — сообщили оперативники.

О розыске автомобиля Land Cruiser 200 с украинскими диверсантами ранее сообщал Telegram-канал Baza. По информации канала, на машине дипломатические номера и логотип Красного Креста. Как утверждал канал, машина, предварительно, двигалась со стороны Алексеевки в Белгород.

В свою очередь Telegram-канал Mash сообщал, что украинские диверсанты пытались проникнуть на территорию Белгородской области. По данным канала, ВС России вступили с противником в бой около села Сподарюшино. Минобороны РФ не комментировало информацию.

В Минобороны ранее сообщили, что ВСУ атаковали Белгородскую и Курскую области с помощью беспилотных летательных аппаратов в ночь на 14 марта. Системы ПВО перехватили и уничтожили над территориями регионов 14 беспилотников, из которых 11 — над Белгородской и три — над Курской областями.