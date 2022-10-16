Белгородский губернатор выразил соболезнования семьям погибших на полигоне

Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Вячеслав Гладков

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в своем Telegram-канале видео, в котором выразил соболезнования семьям добровольцев, погибших в результате теракта на полигоне Западного военного округа. Он также заверил, что всем раненым оказывается вся необходимая помощь.

Хотел выразить всем семьям погибших слова утешения и соболезнования. Мы с вами, — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что власти сделают все от них зависящее для оказания помощи пострадавшим. Врачи, лекарства и все необходимое для этого есть. Гладков добавил, что жителей региона среди погибших и раненых нет.

Теракт на полигоне в Белгородской области произошел накануне. По данным Минобороны России, двое граждан одной из стран СНГ устроили стрельбу по добровольцам, пожелавшим принять участие в СВО. В результате погибли 11 человек и 15 получили ранения. Нападавшие уничтожены ответным огнем. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.