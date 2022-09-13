Белгородский губернатор: ВСУ обстреляли пустое приграничное село Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли приграничное село Журавлевка

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ВСУ обстреляли село Журавлевка Белгородской области, разрушения зафиксированы в школе, ДК и администрации, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, обстрел велся по фактически пустому селу и был призван запугать население.

Вооружённые силы Украины расстреливают пустое село, в котором остались только старики по 80 и 90 лет. Пустые дома, пустая школа, пустое здание администрации. Кроме как запугать, других целей у них нет! — написал Гладков.

Ранее губернатор обратился к жителям сел Журавлевка и Нехотеевка с призывом эвакуироваться. Он назвал обстановку в населенных пунктах сложной, но добавил, что все службы находятся на своих местах, включая правоохранительные органы и пограничников. По словам губернатора, вскоре начнется завоз строительных материалов для закрытия контуров разрушенных домов, а также для проведения работ по подключению тепловых пунктов.

Гладков ранее поручил правительству региона проверить состояние подвалов в жилых домах на случай возможных обстрелов и призвал проинформировать местных жителей о местоположении подвалов и ключей от них. По его словам, два месяца назад он уже давал поручение правительству изготовить дополнительные комплекты ключей от подвалов, а также разместить информационные плакаты о правилах размещения в потенциальных бомбоубежищах в каждом подъезде в регионе, однако его требования не были выполнены.