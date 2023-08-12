Белгородский губернатор сообщил об уничтожении двух БПЛА в регионе Гладков: в Белгородской области сбиты два украинских беспилотника

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об уничтожении двух украинских беспилотников в регионе за прошедшие сутки. По его словам, в результате атак никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Гладков уточнил, что один из беспилотников был сбит на подлете к Белгороду, второй – возле поселка Батрацкая Дача.

Кроме того, БПЛА атаковали село Журавлевка в Белгородском районе и село Демидовка в Краснояружском районе. Первый дрон сбросил гранату, второй – неустановленное взрывное устройство. Жители при этом не пострадали, разрушений нет.

Губернатор также добавил, что украинские войска обстреляли хутор Панков и село Терезовка в Шебекинском районе. ВСУ выпустили по ним три минометных снаряда и два артиллерийских.

Ранее калужский губернатор Владислав Шапша сообщил, что в регионе был сбит средствами ПВО беспилотник. Он уточнил, что инцидент произошел в Дзержинском районе. Жители и инфраструктура не пострадали.

Накануне в Минобороны России рассказали о попытке ВСУ атаковать Крым при помощи 20 БПЛА. По данным ведомства, 14 аппаратов были уничтожены силами ПВО, а остальные — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Население полуострова не пострадало, разрушений нет.