Белгородский губернатор сообщил об обстреле региона «Точкой-У» Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли села Конопляновка и Шебекино

Фото: vvgladkov/t.me

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Конопляновки ракетами «Точка-У». Поврежден один частный дом, жертв среди населения нет. Также ВСУ обстреляли село Шебекино: по сведениям властей, при обстреле погибла женщина 74 лет, получившая обширные осколочные ранения. Кроме того, по предварительным данным, повреждены три частных дома.

В Валуйском городском округе под обстрел попало село Конопляновка. Наши ПВО сработали, но кассеты «Точки-У» раскрылись и повредили один частный жилой дом. <...> Также ВСУ обстреляли Шебекино, — сказано в сообщении.⠀

На местах работают оперативные службы и глава округа.

Сегодня утром в Белгороде были слышны взрывы рядом с городом. В оперштабе Белгородской области объяснили хлопки уничтожением боеприпасов.

Накануне Гладков сообщил, что в Грайвороновском городском округе пострадали четыре дома в результате обстрела ВСУ. Он опубликовал фотоснимки со следами обстрела, уточнив, что также пострадали пять частных домов в хуторе Тополи. Одно жилище, как указал Гладков, было полностью разрушено.