Гладков сообщил об обстреле села Красное в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале об обстреле села Красное со стороны Украины. Жертв и пострадавших нет, осколками снарядов посекло крышу на ферме, весовую и сенохранилище.

Под обстрел попало село Красное Шебекинского городского округа. Обошлось без жертв и пострадавших, — сказано в сообщении.

Ранее комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению безопасности Белгородского района Белгородской области ввела режим чрезвычайной ситуации в селах Красный Хутор, Наумовка, Новая Наумовка и Вторая Наумовка. Сообщается, что в ближайшее время жителей населенных пунктов передислоцируют в безопасную зону.

Глава районной администрации Владимир Перцев уточнил, что жители четырех населенных пунктов получат компенсации в размере 10 тысяч рублей на съем жилья в пределах Белгородской области. Многодетным семьям направят выплаты в размере 15 тысяч рублей. Помимо этого, власти региона выделят по три тысячи рублей на каждого ребенка.