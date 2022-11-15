Белгородский губернатор сообщил об обстреле поселка Ленинский Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ поселка Ленинский

Фото: t.me/vvgladkov

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о новом обстреле поселка Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, в поселке уже восстановлена подача электроэнергии.

Под обстрел вновь попал поселок Ленинский Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате прилета снарядов повреждено остекление одного частного домовладения, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор сообщил об обстреле села Козинка Грайворонского городского округа. По его словам, после попадания снаряда на территории фермерского хозяйства загорелась емкость с дизельным топливом, пострадавших нет.

До этого Гладков сообщал, что ВСУ обстреляли из минометов несколько сел региона. По его словам, удары наносились по Шебекинскому городскому округу. Он отметил, что один из снарядов попал в газовый распределитель на окраине одного из сел.

В результате еще одного обстрела ВСУ была повреждена подстанция, без света остались несколько населенных пунктов.