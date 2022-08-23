Белгородский губернатор объяснил самовозгорание боеприпасов жарой

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Крыму и Севастополю

Обезвреживание боеприпасов

В районе села Тимоново в Белгородской области из-за жаркой погоды произошло самовозгорание боеприпасов, которые ранее не успели обезвредить саперы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram. По его словам, пострадавших нет. Гладков добавил, что для обеспечения безопасности часть жителей разместили в санатории «Красная Поляна», другие уехали к родственникам.

В результате жаркой погоды (сработал эффект линзы) в районе села Тимоново произошло самовозгорание боеприпасов, которые еще не успели обезвредить саперы. Пострадавших нет, — написал Гладков.

Он добавил, что держит ситуацию на контроле.

Возгорание на складе боеприпасов произошло несколько дней назад. Из сел Тимоново и Солоти были эвакуированы местные жители. 19 августа Гладков сообщил, что пожар локализован, пострадавших нет, равно как и серьезных разрушений. По его словам, на месте возгорания работали саперы, в ближайшее время жители села Тимоново смогут вернуться домой.

18 августа также стало известно, что на территории Шебекинского городского округа в Белгородской области были найдены действующие противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Местные жители также были эвакуированы в срочном порядке.