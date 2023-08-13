Житель Белгородской области пострадал от взрыва неустановленного боеприпаса Губернатор Гладков: в Белгородской области мужчина получил ранения при взрыве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина получил осколочные ранения в результате взрыва в поселке Борисовка в Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, силовики предполагают, что взорвался боеприпас и это не связано с прилетом.

На территории частного домовладения в поселке Борисовка мужчина получил осколочные ранения головы, спины и баротравму. Бригадой скорой пострадавший доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — отмечается в его сообщении.

Глава региона добавил, что на месте инцидента работают оперативные службы. Гладков ранее сообщал об уничтожении двух украинских беспилотников в регионе за сутки. По его словам, в результате атак никто не пострадал. Гладков уточнил, что один из беспилотников был сбит на подлете к Белгороду, второй — возле поселка Батрацкая Дача.

Кроме того, БПЛА атаковали село Журавлевка в Белгородском районе и село Демидовка в Краснояружском районе. Первый дрон сбросил гранату, второй — неустановленное взрывное устройство.

Ранее сообщалось, что в многоэтажном доме в Белгороде на улице Есенина прогремел взрыв. По словам одного из местных жителей, в районе Улитка был виден пролет беспилотника самолетного типа размером меньше метра, после чего раздался хлопок.