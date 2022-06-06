Белгородский губернатор сообщил о пожаре и взрывах под Белгородом Гладков сообщил о пожаре на окраине СНТ под Белгородом, погибших нет

Фото: gladkov_vv/vk.com

Вячеслав Гладков

В Белгородской области, на окраине СНТ «Дубравушка» слышны звуки взрывов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, причиной взрывов стал пожар, разгоревшийся на объекте по неосторожности людей. Глава области отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, на месте происшествия работают оперативные службы.

Сейчас на окраине СНТ «Дубравушка» Белгородского района слышны взрывы. Причина — пожар на объекте. К сожалению, сработал человеческий фактор, — написал он.

31 мая Белгородский маслозавод, расположенный в поселке Политотдельский, подвергся обстрелу со стороны Украины. По словам директора ООО «СМ-Агро» Андрея Егорова, «много чего» пострадало в результате атаки, в частности повреждены склады и производственные помещения. Никто из работников предприятия не пострадал.

В регионе введен «желтый» уровень террористической опасности, который власти продлили 25 мая. Ограничения будут действовать до 9 июня.

Белгородская область несколько раз подверглась обстрелам с территории Украины. Так, в апреле под ударами оказались села Журавлевка и Сподарюшино, в результате чего были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты, пострадал один человек