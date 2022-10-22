Белгородский губернатор сообщил о повреждении газовой ветки

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В одном из районов области повреждение газовой ветки

В Белгородской области повреждена газовая ветка, сообщил в своем Telegram-канал глава региона Вячеслав Гладков. Он заверил, что жители без газа не останутся, ремонтные работы начнутся в ближайшее время.

В одном из районов области есть повреждение газовой ветки. Она заглушена. Наши потребители остаются с газом, — написал губернатор.

Он добавил, что аварийно-восстановительные бригады уже находятся на месте происшествия. Однако к работе они приступят после выгорания газа. Гладков также заверил, что распространения возгорания не произойдет.

Ранее глава региона сообщил, что украинские войска нанесли удары из минометных орудий и артиллерии по Шебекино. Снаряды попали в торговый центр и магазин. Согласно последним данным, погибли два человека, включая 14-летнего подростка, и еще 14 пострадали, девять из которых госпитализированы.

Накануне в ходе обстрела Шебекино один из снарядов попал в лакокрасочный завод. Пострадал один человек.