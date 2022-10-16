Белгородский губернатор сообщил о пострадавших в результате обстрела ВСУ Глава Белгородской области Гладков: в результате обстрела Белгородского района ранены два жителя

Фото: vk.com/gladkov_vv

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что регион подвергся очередному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. По его словам, предварительно в результате атаки известно о двух пострадавших.

Прошел обстрел. Объезжаю территорию города и Белгородского района. По итогам обязательно поделюсь информацией. По предварительным данным, есть двое раненых, — говорится в сообщении.

16 октября Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что в Белгороде был зафиксирован прилет ракеты в районе аэропорта. По данным канала, местные жители сообщали о громких хлопках. Очевидцы предположили, что в городе работает противовоздушная оборона. Министерство обороны России не комментировало информацию.

Как пишет Telegram-канал Baza, сотрудники регионального МВД были подняты по тревоге. По информации канала, в городе продолжаются взрывы. Baza отмечает, что в результате обстрела в некоторых многоэтажных домах выбиты стекла. Кроме того, в Сети появились фото обломков ракет.

Накануне Гладков рассказал, что с украинской стороны совершен обстрел Белгорода, во время которого один из снарядов попал в нефтебазу. Информации о жертвах и пострадавших не поступало.

Белгородская область за последнюю неделю неоднократно подвергалась обстрелам со стороны Украины. 13 октября в результате атаки пострадала многоэтажка в центре региона, был разрушен пограничный пункт в Шебекино, а в одном из поселков произошел взрыв на складе боеприпасов.