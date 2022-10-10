Белгородский губернатор сообщил о гибели женщины из-за обстрела ВСУ

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Вячеслав Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о гибели жительницы города Шебекино в результате обстрела Вооруженных сил Украины. По его словам, 74-летняя женщина получила обширные осколочные ранения.

ВСУ обстреляли Шебекино. Есть погибшие — женщина, 74 года, с обширными осколочными ранениями, — написал Гладков.

Губернатор добавил, что во время обстрела пострадали три частных дома. По его словам, глава округа и оперативные службы находятся на месте.

Ранее Гладков сообщил об обстреле села Конопляновки ракетами «Точка-У». Он отметил, что поврежден один частный дом. Также, по его данным, ВСУ обстреляли село Шебекино.

Ранее силы ВСУ неоднократно обстреливали Белгородскую область. Так, губернатор региона сообщил, что под обстрел Вооруженных сил Украины попали села, хутор Тополи и город Грайворон. За минувшие сутки регион четырежды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Утром 8 октября Гладков сообщил о том, что украинская сторона нанесла удар по селу Бирюч Валуйского городского округа, в результате чего была ранена 16-летняя девушка. Позднее глава региона заявил, что ВСУ атаковали село Тишанка Волоконовского района. Уточнялось, что осколки от взрывов повредили две легковые машины работников зернового предприятия.