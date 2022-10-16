Белгородский губернатор сообщил о четвертом пострадавшем при обстрелах ВСУ

Фото: gladkov_vv/vk.com

Белгородская область, результаты обстрела со стороны Украины

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канал, что количество пострадавших в регионе при утренних обстрелах ВСУ 16 октября увеличилось до четырех. По его словам, контузию получил пожилой мужчина.

В Белгородском районе есть один пострадавший. У дедушки контузия. Вся необходимая медицинская помощь ему оказывается, — написал губернатор.

Он добавил, что вместе со своим заместителем и главой района обошел все дома, которые получили повреждения в результате обстрелов, и побеседовал с их собственниками. В ближайшее время начнутся ремонтные работы.

По словам Гладкова, главное, чтобы жители как можно скорее могли вернуться в свои дома. Он подчеркнул, что ремонт каждого дома будет снят с контроля только после письменного подтверждения собственником восстановления жилья в полном объеме и отсутствия претензий.

Ранее Гладков сообщил, что регион подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Сначала было известно о двух пострадавших, позднее их число возросло до трех. Двое из них были госпитализированы с осколочными ранениями.