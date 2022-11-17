«Осторожно, мины»: белгородских дошкольников учат находить взрывчатку Воспитанников детских садов в Белгородской области учат находить взрывчатку

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Воспитанникам детских садов в Белгородской области дали задания по поиску взрывчатки и определения ее видов, внимание на это обратил Telegram-канал «Осторожно новости». Опубликованный в интернете «Блокнот безопасности дошкольника» поделен на три блока: «Осторожно, опасность», «Осторожно, обстрел» и «Осторожно, мины». В каждом из разделов ребенку предлагается выполнить задание на логику, а параллельно с этим подготовиться к возможным атакам.

Осторожно, мины. <...> Найди мину «лепесток» на рисунке. Раскрась ее и зачеркни красным цветом. Определи, какую ошибку допустил художник, изображая лето, — гласит одно из заданий.

Также в числе заданий — определение видов взрывчатки по контуру, нахождение осколков окон после обстрелов, а также раскрашивание предметов, в которые не поместится мина «лепесток». Родители белгородских детей в беседе с «Осторожно, новости» высказались за то, чтобы оградить детей от подобных знаний. По их мнению, подобные материалы портят дошколятам их детство.

Несмотря на обстрелы, детей в таком возрасте удается держать в «вакууме». Мой ребенок не обращает внимания на все эти звуки, главное чтобы родители не поддавались панике. Хочется нормальное детство детям дать — без СВО, — поделилась мнением женщина.

Ранее врио главы администрации Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в городе завершается подготовка систем укрытий. По его словам, в ближайшее время будет опубликована интерактивная карта бомбоубежищ, по которой местные жители смогут быстро ориентироваться.

Подготовка системы укрытий, по его словам, включала в себя формирование перечня помещений, пригодных по своим техническим параметрам, разработку правового механизма с целью обеспечения доступа в подобные помещения, а также создание соответствующих вывесок и указателей в Белгороде.