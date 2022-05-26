Белгородские власти запретят въезд в приграничное с Украиной село Белгородские власти запретят въезд в приграничное село Журавлевка из-за обстрелов

Фото Национальный антитеррористический комитет

Власти Белгородской области после обстрелов приграничного села Журавлевка со стороны Украины введут запрет на въезд в населенный пункт, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, передаёт ТАСС. Он добавил, что 26 мая из-за обстрела пострадала женщина, которая находится в тяжелом состоянии.

Сегодня пострадала еще одна женщина, мы ругаемся каждый день, блокпост поставили, не пускаем никого и говорим, что рискуете жизнью. Как еще уберечь жителей? Требование мое — обеспечить полный запрет на посещение этой территории. Угроза жизни она явная, — заявил Гладков.

Он также рассказал, что женщину, получившая 26 мая ранение в Журавлевке даже не могли транспортировать до больницы, потому что она находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее губернатор рассказал, что за время спецоперации на Украине в Белгородской области было повреждено 280 домов и 85 автомобилей. Полностью удалось восстановить 124 дома, однако в некоторых населённых пунктах ремонт строений пришлось приостановить по соображениям безопасности. В регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности.