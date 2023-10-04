Белгородские власти сообщили о воздушной атаке на регион Гладков: воздушные цели сбиты в Белгородской области, пострадавших нет

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Над Белгородом и Белгородской областью сработала система противовоздушной обороны, сбиты воздушные цели, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Над Белгородом и Белгородским районом работает наша система ПВО — сбиты воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — написал Гладков.

Вечером 3 октября Гладков сообщил о том, что над Грайворонским городским округом силы ПВО сбили три воздушные цели. По предварительной информации, никто в результате происшествия не пострадал. При этом при падении обломки повредили 12 жилых домов. В зданиях выбило окна, посекло крыши и заборы. Подворовый обход продолжат утром.

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в ночь на 3 октября регион пытался атаковать украинский беспилотник. По его словам, пострадавших и разрушений нет. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за отличную работу. Позднее Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение дрона ВСУ, отметив, что это произошло 2 октября примерно в 23:30 мск.