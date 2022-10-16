В Белгородской области сработала система ПВО, обесточено село

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Валуйском районе Белгородской области сработала система противовоздушной обороны, сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». По его словам, без света осталось село Солоти, подачу электричества уже восстанавливают.

Сработала система ПВО, в настоящее время обесточено село Солоти. Ведутся восстановительные работы, — написал Дыбов.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что утром 16 октября регион подвергся очередному обстрелу со стороны ВСУ. Сначала было известно о двух пострадавших в результате атаки, позднее их число возросло до трех. Двое из них были госпитализированы с осколочными ранениями. Позднее Гладков сообщил, что количество пострадавших в регионе при утренних обстрелах ВСУ увеличилось до четырех.

Затем губернатор заявил, что в Шебекинском городском округе мужчина подорвался на мине. Белгородец выжил, но потерял ступню. Глава области призвал местных жителей воздержаться от посещения лесополос во всех приграничных муниципалитетах.