Белгородские власти сообщили о сбитом беспилотнике над Шебекино Гладков: в Шебекино системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российские ПВО сбили беспилотник на подлете к Шебекино в Белгородской области, об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

В Шебекинском городском округе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — сообщил Гладков.

Ранее 19 сентября пресс-служба Минобороны России сообщила, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Белгородской областью. В ведомстве подчеркнули, что дрон пытался совершить террористическую атаку. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Накануне Вячеслав Гладков сообщил, что средства ПВО сбили три воздушные цели на подлете к городу Шебекино. По его словам, повреждены линии электропередачи. Пострадавших нет.

Также сообщалось, что дрон-камикадзе атаковал село Долгое Валуйского городского округа в Белгородской области. В результате повреждения получила водонапорная башня.