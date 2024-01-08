Белгородские власти сообщили о пострадавших при воздушной атаке Гладков: три человека пострадали в результате воздушной атаки на Белгород

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В результате воздушной атаки на Белгород и Белгородский район, по предварительным данным, пострадали три человека, сообщил в личном Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он также сообщил, что системы ПВО сбили 10 воздушных целей при подлете к городу.

По предварительным данным, есть трое пострадавших — женщина с осколочными ранениями спины, у мужчины осколочное ранение груди, спины, предплечья, еще у одного мужчины осколочное ранение груди и верхней конечности. Бригады скорой раненых доставляют в больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается, — написал губернатор.

Он также сообщил, что в двух многоквартирных домах оказались выбиты окна квартир, аналогичным образом пострадало одно частное домовладение. Кроме того, осколками оказались повреждены три автомобиля. Четыре грузовые машины загорелись, экстренным службам удалось оперативно справиться с возгоранием.

Ранее Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе сработала сирена ракетной опасности. Он призвал граждан оставаться дома и не подходить к окнам.

До этого стало известно, что вечером 8 января Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Губернатор региона уточнил, что часть снарядов приземлилась на территории промышленной зоны. По предварительной информации, в результате происшествия никто из мирных жителей не пострадал.