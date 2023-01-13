Белгородские власти снесут часть домов, поврежденных из-за обстрелов Губернатор Белгородской области Гладков: часть поврежденных из-за обстрелов домов подлежит сносу

Фото: vvgladkov/t.me

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал ситуацию в приграничных с Украиной селах сложной из-за частых обстрелов. По его словам в Журавлевке и Нехотеевке из 540 домовладений 280 повреждены, часть из них подлежит сносу. В своем Telegram-канале глава региона подчеркнул, что в регионе остаются малонаселенные районы, жители которых отказываются уезжать.

Из 540 домовладений 283 повреждены, часть из них точно под снос, так как восстановлению не подлежат. <...> Пообщался с оставшимися жителями. Старожилы. Их в селе всего 9 человек. У каждого своя причина, чтобы не уезжать, — написал он.

Губернатор указал, что в ряде малонаселенных сел проживают в основном люди преклонного возраста, которые ведут свое хозяйство и ухаживают за кошками и собаками.

Ранее появилось видео-обращение жительницы приграничного района Белгородской области, которая жаловалась на жизнь под обстрелами. На видео женщина обратилась напрямую к президенту России Владимиру Путину. По ее словам, жители Шебекинского и Валуйского районов «отдуваются» за всю страну. Женщина утверждает, что обстрелы происходят ежедневно, однако люди вынуждены ходить на работу, чтобы обеспечивать семьи.