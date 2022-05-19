Белгородские власти рассказали об ущербе домам после обстрелов ВСУ Гладков: 14 домов в Белгородской области были повторно повреждены в результате атак ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал в своём Telegram-канале о процессе восстановления обстрелянного со стороны Украины населённого пункта Солохи. Он отметил, что в результате атаки ВСУ 18 мая были повреждены 19 домов, 14 из которых повторно, а в общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах. На данный момент в Солахах также идёт ремонт повреждённых линий электропередачи.

18 мая снаряды повредили 19 домовладений. В общей сложности восстановительные работы необходимо будет провести в 59 домах. Подрядная организация уже выполнила временные перекрытия разбитых окон и кровли. Но пока принято решение приостановить основные работы на два-три дня, до стабилизации ситуации в селе. Сейчас в селе идёт восстановление повреждённой линии электропередачи, — написал глава региона.

Гладков ранее сообщил о подробностях нового обстрела села Солохи 18 мая, в ходе которого пострадал один человек. Он уточнил, что пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничто не угрожает. В результате атаки со стороны Украины были повреждены ЛЭП. 17 мая нападение также было совершено на село Безымено, в результате инцидента лёгкие ранения зафиксированы у одного человека.

В Белгородской области до 25 мая действует «жёлтый» уровень террористической опасности: это средний из трёх существующих уровней, подразумевающий реальную возможность совершения террористического акта.