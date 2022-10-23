Белгородские власти переселили часть жителей Шебекино из-за обстрелов Белгородский губернатор Гладков: жители опасных зон в Шебекино переселены в Старый Оскол

Фото: gladkov_vv/vk.com

Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

Жители потенциально опасных зон города Шебекино Белгородской области были в добровольном порядке переселены, заявил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, временный пункт размещения расположен вблизи Старого Оскола, вместе с эвакуированными гражданами находится замглавы Шебекино.

Был произведен подомовой обход на тех территориях, которые потенциально являются опасными зонами. Те жители, которые согласились на отъезд, временно отселены. На сегодняшний день находятся на базе Старого Оскола. С ними находится один заместитель главы Шебекино. Сегодня постараюсь заехать посмотреть, как они обустроились, — заверил Гладков.

Также он уточнил, что сегодня в Шебекино не будут работать несколько магазинов и центральный рынок. По мнению губернатора региона, это поможет снизить количество людей, находящихся в одном месте, и тем самым сократить количество жертв при возможных обстрелах.

22 октября Гладков заявил, что ВСУ нанесли удары из минометных орудий и артиллерии по Шебекино. Снаряды попали в торговый центр и магазин. Два человека погибли, пострадали 11 местных жителей, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. В Следственном комитете сообщили, что среди жертв есть несовершеннолетний. Кроме того, более 15 тысяч человек в регионе остались без света.

Позднее министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявил, что количество пострадавших увеличилось до 14. Он также подтвердил информацию о двух погибших.