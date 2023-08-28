Белгородские школы и детсады защитят бронированной пленкой На окна в школах Белгорода наклеят 65 тысяч кв. метров бронированной пленки

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К началу нового учебного года в мэрии Белгорода планируют наклеить около 65 тысяч метров квадратных метров бронированной пленки на окна в школах и детских садах, сообщили РИА Новости в городской администрации. Целью проводимых мероприятий является защита учебных заведений от попадания снарядов ВСУ. Пленку наклеят и на стекла школьных автобусов.

Всего 65 тысяч квадратных метров пленки в 52 школы и 70 детских садов, — говорится в сообщении.

По решению оперштаба, к очному и смешанному формату обучения допускаются только те образовательные учреждения, которые находятся вне 20-километровой приграничной зоны. При этом в школах должны быть выполнены все требования безопасности, в том числе подготовка укрытий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее отмечал, что бронированную пленку закупали за рубежом. На нее выделили 100 млн рублей. При этом сотрудники Росгвардии проводили различные тесты, чтобы оценить, насколько надежно пленка защищает окна.

Ранее стало известно, что в российских школах 29–30 августа впервые пройдут единые учения по отработке действий при чрезвычайных и иных ситуациях. В их организации примут участие сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. Аналогичные мероприятия пройдут также в колледжах и техникумах. В ходе учений в образовательных учреждениях проверят работоспособность систем оповещения, будет отработано взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.