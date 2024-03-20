Белгородские школьники вынужденно уйдут на каникулы из-за обстрелов Гладков: белгородские школьники отправятся на каникулы до конца недели

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьники в приграничных районах Белгородской области, а также в Белгороде и Яковлевском городском круге до конца недели уйдут на каникулы, такое решение было принято на заседании оперштаба, заявил на своей странице во «ВКонтакте» губернатор региона Вячеслав Гладков. Обучение в колледжах и вузах будет проходить дистанционно без присутствия преподавателей в зданиях учебных заведений.

Мы приняли решение, что до конца этой недели <...> начнем досрочно каникулы в учреждениях общего образования, то есть в школах приграничных муниципалитетов плюс Белгород и Яковлевский городской округ, — сказал глава региона.

Кружки и секции в учреждениях культуры, спорта и дополнительного образования работать также не будут. На остальной территории области школьники доучатся неделю и с понедельника уйдут на каникулы.

В ночь на 20 марта Гладков сообщил, что из соображений безопасности въезд в шесть населенных пунктов Грайворонского городского округа с 20 марта будет ограничен по решению регионального оперативного штаба. Речь идет о территории Козинки, Гора-Подола, Глотово, Грайворона, Новостроевки-Первой, Новостроевки-Второй и Безымено.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам обороны Андрей Картаполов заявил, что санитарная зона на границе с Россией, о которой говорил президент Владимир Путин, будет представлять из себя районы, полностью защищенные от ВСУ и других угроз. По его словам, там могут находиться жилые дома и объекты социнфраструктуры.