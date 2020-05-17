Белгородские медики вновь обратились к Путину по поводу выплат

https://static.news.ru/photo/260c7df6-9839-11ea-9b8b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Работники скорой помощи города Алексеевка Белгородской области записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину. Они сообщили главе государства, что его приказ о доплатах медикам за работу с коронавирусными пациентами в их регионе выполняется не в полном объёме или не выполняется вовсе.

Ваш приказ об оплате по коронавирусу работникам скорой помощи всем без исключения не выполняется. У нас кому-то выплатили, кому-то нет, и по часам ещё платят, — говорится в их обращении, размещённом во «ВКонтакте».

Они подчеркнули, что обращались с этим вопросом к губернатору области и в региональный Минздрав, но мер никаких принято не было. Медики попросили президента «обратить на это внимание и исправить ошибку правительства Белгородской области».

Ранее на отсутствие доплат жаловались сотрудники скорой помощи из Старого Оскола.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин обязал руководителей регионов проконтролировать, чтобы медработники получали положенные им выплаты. Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников, не надо ждать для этого даты заработной платы, подчеркнул Мишустин. Фактор времени тоже не нужно учитывать при расчёте федеральных выплат. Доплаты медработникам, которые рискуя жизнью и здоровьем помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться исходя из самого факта работы с такими пациентами. Более того, это распространяется и на сотрудников, работающих по аутсорсингу, например водителей скорой помощи.

Кабмин также утвердил распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 млрд рублей. Эти деньги должны обеспечить необходимые выплаты за май, для чего Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей и в выходные дни.