Белгородские бюджетники пожаловались на принудительное мытье туалетов

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Telegram-канал «Кровавая барыня» сообщает, что работники бюджетной сферы, куда входят воспитатели детсадов, соцзащиты и пенсионного фонда, пожаловались губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову на то, что их заставляют мыть туалеты в Валуйской военной части. Сотрудники задались вопросом, почему они каждое воскресенье моют санузлы воинской части. В канале появилось видео, на котором губернатор зачитал вслух их обращение.

Никто не против помогать ребятам, все по мере своих возможностей оказывают поддержку, однако на каком основании глава Валуйского городского округа решил, что сотрудники детсадов, соцзащиты, пенсионного фонда и той же администрации обязаны начищать туалеты и душевые? <...> Это уже ни в какие рамки не входит. В армии все сами за собой убирают, — прочитал Гладков.

Губернатор региона согласился с недовольством жителей области. Гладков объяснил мобилизацию учителей на чистку санузлов тем, что у военных «была катастрофа» — забилась канализация и потребовалась помощь. Гладков отметил, что если кто-то отправляет людей мыть санузлы против воли, то они могут написать заявление на имя губернатора для принятия мер.

Помощь военным должна быть добровольной, а не принудительной. Кто нарушает эти правила, будет отвечать по закону, — заключил Гладков.

Ранее статс-секретарь — замминистра просвещения РФ Андрей Корнеев заявил, что Минпросвещения России направило в кабмин ходатайство о предоставлении отсрочки для школьных учителей в рамках частичной мобилизации. Он уточнил, что ведомство будет продвигать эту инициативу.