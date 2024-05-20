Белгородка объяснила, почему люди не уезжают из города Блогер из Белгорода: люди не покидают город из-за работы и жилья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Город Белгород

Жительница Белгорода Елизавета Тимофеева рассказала в своем YouTube-канале «Пеку оладушки», что многие люди не уезжают из областной столицы в другие регионы из-за обустроенности жизни. По ее словам, квартиры в городе продать сложно, а переезжать из своего жилья в съемное — тяжело. Так же тяжело, как и отказываться от хорошей работы и искать новую в другой части России.

Многих людей правда что-то держит. Моих родителей очень держит работа и квартира, естественно. Потому что сейчас ее вряд ли кто-то купит. А переезжать из квартиры в съемное жилье — это тяжело. Искать новую работу тоже тяжело, — поясняет девушка.

В своем случае Елизавета ссылается на то, что не может перевестись с последнего курса университета в другой вуз. Также ей нужно получить права на вождение автомобиля.

Меня лично здесь держит то, что я тут получаю образование. У меня последний курс. Сейчас если бросать образование, я не смогу никуда перевестись. Плюс хочу в автошколу, надо сдать на права. <...> Когда я это сделаю, я буду готова к тому, чтобы уехать, — рассказала Елизавета.

Также блогер рассказала, что из-за учащения воздушных тревог по городу стало сложнее передвигаться. По ее словам, на время звука сирен встает весь транспорт и люди переходят в укрытия. Сложнее становится вызвать такси.